Cosa è successo nell’ATP di Madrid | immagini tv sparite e ritardi nelle partite

Madrid Open 2025 di tennis, si è rivelato essere molto più esteso: attorno alle 12.30 sono saltate le immagini tv ed i livescore relativi all’ATP Masters 1000 ed al WTA 1000 in corso nella capitale spagnola.Si è continuato a giocare senza l’ausilio della tecnologia, pensando che si trattasse di un banale salto di tensione, ma pochi minuti dopo ci si è fermati, rendendosi conto che si era andati incontro ad un blackout molto esteso, che coinvolge tutta la Spagna continentale, alcune zone del Portogallo e della Francia.Sono saltate ovviamente anche le linee telefoniche, sono state bloccate le ferrovie, con treni fermi nelle stazioni, e stanno andando incontro a gravi difficoltà gli aeroporti di Madrid, di Lisbona, e le metropolitane di Madrid e di Barcellona, ma ci sono problemi anche per quanto riguarda il traffico stradale, con i semafori spenti. Oasport.it - Cosa è successo nell’ATP di Madrid: immagini tv sparite e ritardi nelle partite Leggi su Oasport.it Quello che in un primo momento sembrava essere un semplice problema circoscritto ai MutuaOpen 2025 di tennis, si è rivelato essere molto più esteso: attorno alle 12.30 sono saltate letv ed i livescore relativi all’ATP Masters 1000 ed al WTA 1000 in corso nella capitale spagnola.Si è continuato a giocare senza l’ausilio della tecnologia, pensando che si trattasse di un banale salto di tensione, ma pochi minuti dopo ci si è fermati, rendendosi conto che si era andati incontro ad un blackout molto esteso, che coinvolge tutta la Spagna continentale, alcune zone del Portogallo e della Francia.Sono saltate ovviamente anche le linee telefoniche, sono state bloccate le ferrovie, con treni fermistazioni, e stanno andando incontro a gravi difficoltà gli aeroporti di, di Lisbona, e le metropolitane die di Barcellona, ma ci sono problemi anche per quanto riguarda il traffico stradale, con i semafori spenti.

