Cortona Libri gratis | come presentare la domanda

Cambiano le modalità di sostegno al diritto allo studio in Toscana, la Regione ha mandato in pensione la misura «Pacchetto scuola» ed ha introdotto un nuovo strumento. Si tratta di «Libri gratis» che prevede fino al prossimo 28 maggio la possibilità di ricevere gratuitamente i Libri scolastici. L'intervento riguarda i giovani iscritti alle scuole scuole secondarie di primo e secondo grado, con un Isee uguale o inferiore a 15.800 euro. Libri gratis ha l'obiettivo di sostenere l'accesso dei giovani all'istruzione secondaria di primo e secondo grado attraverso un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026.

