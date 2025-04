Cortona è in partenza la rassegna Nuovi sguardi sulla cultura e il territorio

Cortona, è in partenza la rassegna «Nuovi sguardi sulla cultura e il territorio» - Arezzo, 28 aprile 2025 – Da un’idea dei gestori dei servizi museali e in accordo con l’Accademia Etrusca e con il Comune di Cortona, il Maec di Cortona inaugura a maggio una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione della ricerca e al coinvolgimento attivo della comunità: «Nuovi sguardi sulla cultura e il territorio». Si tratta di un ciclo di incontri pubblici dedicati a giovani ricercatori e ricercatrici chiamati a presentare i risultati delle loro tesi universitarie o dei loro studi scientifici nei campi dell’archeologia, dell’arte, della storia, dell’antropologia e del welfare ... 🔗lanazione.it

