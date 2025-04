Corsi INDIRE | le perplessità del Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati TFA

Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati sull’imminente attivazione dei Corsi INDIRE sul Sostegno. Sui Corsi INDIRE in fase di attivazione: le nostre perplessità e richieste di chiarimento al Ministero Roma, 28 Aprile 2025 – Il Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati esprime profonda preoccupazione in . Corsi INDIRE: le perplessità del Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati TFA Scuolalink. Scuolalink.it - Corsi INDIRE: le perplessità del Collettivo Docenti di Sostegno Specializzati TFA Leggi su Scuolalink.it Ecco il testo integrale del comunicato stampa giunto in redazione da parte deldisull’imminente attivazione deisul. Suiin fase di attivazione: le nostree richieste di chiarimento al Ministero Roma, 28 Aprile 2025 – Ildiesprime profonda preoccupazione in .: ledeldiTFA Scuolalink.

Se ne parla anche su altri siti

“Gabriele Corsi non ce l’ha fatta a esserci, ma è normale che siano tutti ammalati e infortunati?”: la perplessità di Alessandro Cattelan al DopoFestival - Non solo musica e spettacolo, ma anche un bollettino medico degno di un pronto soccorso. Il Festival di Sanremo 2025 si sta rivelando un’edizione particolarmente sfortunata dal punto di vista della salute, con un’ondata di malanni e infortuni che ha colpito diversi protagonisti. L’ultimo, in ordine di tempo, è Gabriele Corsi, conduttore del PrimaFestival insieme a Mariasole Pollio e Bianca Guaccero. 🔗ilfattoquotidiano.it

Corsi INDIRE sostegno e percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: possibile partecipare a entrambi? - Alla luce delle recenti novità sull'attivazione dei corsi INDIRE per il sostegno e la concomitanza con i percorsi di abilitazione da 30, 36 e 60 CFU, diversi docenti si chiedono se sia possibile partecipare a entrambi i percorsi, possedendo i requisiti necessari. L'articolo Corsi INDIRE sostegno e percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU: possibile partecipare a entrambi? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Corsi INDIRE sostegno, Pittoni (Lega): “L’ente non è un’università, ma rappresenta un’opzione aggiuntiva per i percorsi” - "Indire non è un'università, di conseguenza non può erogare titoli universitari. Costituirà comunque un'ulteriore struttura a disposizione dei corsi di specializzazione dei docenti sul sostegno. Unica differenza: l'utilizzo del titolo esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione. Per il resto non cambia nulla. Varrà cioè per tutte le finalità connesse al sistema di istruzione: concorsi, graduatorie. 🔗orizzontescuola.it

Approfondimenti da altre fonti

Corsi Indire 30 CFU, illogici i nuovi percorsi brevi online, si rischia ingiustizia tra precari. Piccolotti (AVS) presenta interrogazione: Molti docenti sono disoccupati, fare chiarezza; Corsi Indire sostegno: diffida al ministero, due graduatorie distinte per chi ha frequentato il Tfa da 60 cfu e i percorsi da 30; Corsi Indire 30 Cfu: più facili brevi e senza tirocinio ma ci sono molti docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado disoccupati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne