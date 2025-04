Corriere dello Sport | Ancora big McT il vero oro di Napoli

Corriere dello Sport: "Ancora big McT, il vero oro di Napoli"">Il Napoli ha trovato in Scott McTominay il suo trascinatore. Come racconta Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese sta vivendo la miglior stagione della sua carriera, diventando un punto di riferimento anche offensivo per Conte: con il Torino è arrivata la quinta rete in tre partite, dopo le due all'Empoli e quella al Monza.Se qualcuno poteva dubitare per il valore degli avversari affrontati prima, l'ultima prova contro il Toro – che all'andata aveva messo in difficoltà il Napoli – ha fugato ogni incertezza: McTominay è diventato l'uomo decisivo della corsa scudetto.Losapio ricorda come la stagione dello scozzese abbia superato ogni aspettativa: 12 gol totali (compreso uno in Coppa Italia), numeri da centravanti vero.

