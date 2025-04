Corriere dello Sport | Adesso comanda il Napoli

Corriere dello Sport: “Adesso comanda il Napoli”">Il Napoli vola verso il sogno: dopo la vittoria contro il Torino, firmata ancora una volta da un superlativo Scott McTominay, i partenopei si ritrovano soli in vetta alla classifica, con tre punti di vantaggio sull’Inter. Come sottolineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese si conferma il protagonista assoluto: due gol al Toro, dopo le reti decisive contro Empoli e Monza, per un totale di cinque marcature nelle ultime tre giornate.Una vittoria che, pur non rappresentando ancora il match point, profuma di scudetto: il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Con ancora quattro gare da disputare – Lecce, Genoa, Parma e Cagliari – la squadra di Conte dovrà semplicemente gestire il vantaggio. La spinta del pubblico, ancora una volta straordinario con 51. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Adesso comanda il Napoli” Leggi su Napolipiu.com : “il”">Ilvola verso il sogno: dopo la vittoria contro il Torino, firmata ancora una volta da un superlativo Scott McTominay, i partenopei si ritrovano soli in vetta alla classifica, con tre punti di vantaggio sull’Inter. Come sottolineato da Fabio Mandarini sul, il centrocampista scozzese si conferma il protagonista assoluto: due gol al Toro, dopo le reti decisive contro Empoli e Monza, per un totale di cinque marcature nelle ultime tre giornate.Una vittoria che, pur non rappresentando ancora il match point, profuma di scudetto: ilha il destino nelle proprie mani. Con ancora quattro gare da disputare – Lecce, Genoa, Parma e Cagliari – la squadra di Conte dovrà semplicemente gestire il vantaggio. La spinta del pubblico, ancora una volta straordinario con 51.

