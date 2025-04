Corriere della Sera - Inter-Roma il contatto in area Ndicka-Bisseck costa caro a Fabbri | l’arbitro sarà fermato

della mancata concessione di un calcio di rigore in favore dell`Inter durante l`ultima sfida di campionato. Leggi su Calciomercato.com Continua a far discutere l`episodiomancata concessione di un calcio di rigore in favore dell`durante l`ultima sfida di campionato.

Inter-Roma, il contatto Ndicka-Bisseck «era rigore»: i vertici arbitrali puniscono l'arbitro Fabbri - Il contatto tra Ndicka e Bisseck nel finale del match Inter-Roma doveva essere sanzionato con un calcio di rigore «subito e senza passare dal ... 🔗msn.com

Contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma, era rigore e andava dato anche senza Var. L'arbitro Fabbri verrà messo «a riposo» - Il contatto tra Ndicka e Bisseck nel finale della partita Inter-Roma avrebbe dovuto essere punito con un calcio di rigore «immediatamente, senza ricorrere al ... 🔗gazzettadelsud.it

