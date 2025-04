Corciano ritrovato Enzo | fondamentale l’intervento di un volontario OVUS

ritrovato Enzo Marcaccioli, grazie all’intervento tempestivo di un volontario dell’OVUS Pubblica Assistenza Corcianese. Determinante l’impegno dei volontari, veri e propri “angeli” della comunità, che ogni giorno dedicano cuore, tempo e professionalità al servizio dei cittadini. Grande soddisfazione da parte di LorEnzo Pierotti, sindaco di Corciano, che ha espresso orgoglio e gratitudine per il lavoro svolto: “Siamo fieri di voi”, ha dichiarato. Laprimapagina.it - Corciano, ritrovato Enzo: fondamentale l’intervento di un volontario OVUS Leggi su Laprimapagina.it È statoMarcaccioli, grazie altempestivo di undell’Pubblica Assistenza Corcianese. Determinante l’impegno dei volontari, veri e propri “angeli” della comunità, che ogni giorno dedicano cuore, tempo e professionalità al servizio dei cittadini. Grande soddisfazione da parte di LorPierotti, sindaco di, che ha espresso orgoglio e gratitudine per il lavoro svolto: “Siamo fieri di voi”, ha dichiarato.

Corciano. Appello urgente del Sindaco per la ricerca di Enzo Marcaccioli - Il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza per la ricerca di Enzo Marcaccioli, scomparso nelle ultime ore. In un messaggio pubblicato sui social, Pierotti ha richiesto la massima diffusione e collaborazione da parte della comunità per ottenere informazioni utili sul caso. “Chiunque avesse avvistato Enzo Marcaccioli è pregato di contattare immediatamente le autorità”, ha scritto il primo cittadino, sollecitando anche la collaborazione delle forze dell’ordine e dei volontari. 🔗laprimapagina.it

