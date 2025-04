Coppia di anziani raggirata una donna riesce a scappare con oltre 2mila euro e tutto l’oro

Coppia di ottantenni grottammaresi con la consolidata tecnica del ritiro di una raccomandata. Il bottino è consistente. oltre 2mila euro in contanti e tutti i monili d’oro di famiglia, si parla di qualche etto di gioielli. L’impresa criminosa è stata messa a segno nel pomeriggio di sabato in un’abitazione di via Bernini da una donna, probabilmente campana. Sulla truffa sono al lavoro i carabinieri della locale stazione. In casa della Coppia di anziani è arrivata una telefonata che annunciava il ritiro di una raccomandata urgente che giaceva nel locale ufficiale. Poco dopo che l’uomo è uscito di casa per recarsi all’Ufficio postale in casa dei coniugi si è recata la donna dicendo che il marito aveva avuto alcuni difficoltà a ritirare la raccomandata e che la lettera l’aveva lei. Ilrestodelcarlino.it - Coppia di anziani raggirata, una donna riesce a scappare con oltre 2mila euro e tutto l’oro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Truffata unadi ottantenni grottammaresi con la consolidata tecnica del ritiro di una raccomandata. Il bottino è consistente.in contanti e tutti i monili d’oro di famiglia, si parla di qualche etto di gioielli. L’impresa criminosa è stata messa a segno nel pomeriggio di sabato in un’abitazione di via Bernini da una, probabilmente campana. Sulla truffa sono al lavoro i carabinieri della locale stazione. In casa delladiè arrivata una telefonata che annunciava il ritiro di una raccomandata urgente che giaceva nel locale ufficiale. Poco dopo che l’uomo è uscito di casa per recarsi all’Ufficio postale in casa dei coniugi si è recata ladicendo che il marito aveva avuto alcuni difficoltà a ritirare la raccomandata e che la lettera l’aveva lei.

