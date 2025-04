Cooking Quiz alla finale di Rimini anche l’istituto Marcora di Piacenza

Cooking Quiz: la finale Internazionale, che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 14 al Palasport Flaminio di Rimini. La nona edizione si è distinta per un respiro ancora più ampio, con l’ingresso ufficiale nel panorama europeo. Ilpiacenza.it - Cooking Quiz, alla finale di Rimini anche l’istituto Marcora di Piacenza Leggi su Ilpiacenza.it Dopo mesi di sfide appassionanti, si avvicina il momento più atteso del: laInternazionale, che si terrà lunedì 5 maggio alle ore 14 al Palasport Flaminio di. La nona edizione si è distinta per un respiro ancora più ampio, con l’ingresso ufficiale nel panorama europeo.

