Convocato Consiglio regionale sul disavanzo della Sanità in Puglia | Coprire deficit residuo da 81 milioni

Consiglio regionale pugliese, per deliberare sulla copertura del disavanzo della Sanità. A disporre la seduta, in programma alle 12, è stata la presidente dell'assemblea, Loredana Capone.Stamane, in Commissione Bilancio, vi era stata. Baritoday.it - Convocato Consiglio regionale sul disavanzo della Sanità in Puglia: "Coprire deficit residuo da 81 milioni" Leggi su Baritoday.it Il prossimo 30 giugno si riunirà d'urgenza ilpugliese, per deliberare sulla copertura del. A disporre la seduta, in programma alle 12, è stata la presidente dell'assemblea, Loredana Capone.Stamane, in Commissione Bilancio, vi era stata.

Fedriga vuole il terzo mandato e si rimette al consiglio regionale. Tre ipotesi per Zaia - Si sa che le sentenze lasciano scontento qualcuno, e in questo caso a rimanere deluso per la decisione della Corte Costituzionale sul terzo mandato è anche il Governatore del Veneto Luca Zaia. La Consulta di fatto impedisce al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di ricandidarsi per un terzo mandato, ma ha conseguenze dirette anche per il Veneto. «La sentenza, di natura tecnica, riguarda la Regione Campania. 🔗iltempo.it

Legge fine vita in Toscana: le reazioni dopo approvazione Consiglio regionale - Legge fine vita approvata dal Consiglio regionale, con la Toscana prima regione in Italia ad approvare una legge sul suicidio assistito. Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Ci sono giorni che non sono come gli altri. Giorni in cui la fatica, il lavoro, le battaglie trovano un senso. Giorni in cui un abbraccio racchiude tutta la gratitudine di chi ha lottato per un diritto, di chi ha sofferto aspettando una risposta, di chi oggi può finalmente sentirsi meno solo. 🔗corrieretoscano.it

Qualiano: Sentenza Terra dei Fuochi, convocato il consiglio comunale - Qualiano. Convocato per il 20 febbraio alle ore 18:00 l’Assise cittadina con un punto che riguarderà la sentenza Terra dei Fuochi La recente sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CtEDU) contro l’Italia deve rappresentare un punto di svolta per la lotta all’inquinamento ambientale nella Terra dei Fuochi. La Corte ha stabilito che lo Stato italiano ha violato il diritto alla vita (art. 2 CEDU), chiedendo misure concrete di riqualificazione ambientale nei territori colpiti, tra cui anche il nostro. 🔗puntomagazine.it

Convocato Consiglio regionale sul disavanzo della Sanità in Puglia: "Coprire deficit residuo da 81 milioni" - Si tratta della data ultima per l’approvazione delle misure che eviterebbero l’aumento delle addizionali regionali ... 🔗baritoday.it

Disavanzo sanitario regionale. Galante: “Servono soluzioni strutturali. Perché ci si è ridotti all’ultimo giorno?” - Il consigliere M5S Marco Galante: "Per contenere il disavanzo non possiamo ridurre la spesa sui farmaci o impedire alla gente di andarsi a curare fuori regione" ... 🔗pugliain.net

Convocato in via d’urgenza, per mercoledì 30 aprile il Consiglio regionale - Ai sensi dell'art.27 del Regolamento interno, la presidente Loredana Capone ha convocato il Consiglio regionale per mercoledì 30 aprile, alle ore 12.00. 🔗corrieresalentino.it