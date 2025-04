Convegno sul dissesto idrogeologico Theate Magnum | Segnate le tappe del percorso che ci eravamo prefissati

Convegno svoltosi nella mattinata di oggi, 28 aprile, presso la sala consiliare della Provincia di Chieti dal titolo 'Il dissesto idrogeologico: pensieri e riflessioni', "ha segnato le tappe del percorso che ci eravamo prefissati" dichiara Federico Gallucci, presidente di Theate Magnum.

