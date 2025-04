Gqitalia.it - Contrordine: ecco quante proteine ti servono davvero ogni giorno

Ma alla fine, diabbiamo bisogno? Perché a furia di sentirne parlare, negli ultimi anni, la maggior parte di noi ormai sa benissimo che sono essenziali per riparare e ricostruire il tessuto muscolare e che svolgono anche molte altre funzioni cruciali. Giusto per dire: sono necessarie per proteggere gli organi interni e la pelle; per far crescere i capelli; per rigenerare il sangue e il tessuto connettivo; per produrre enzimi e neurotrasmettitori che mantengono il sistema immunitario in salute. Va bene, abbiamo capito. Il punto è,?Il ricalcoloCi arriviamo a breve, ma procediamo per gradi: qualche tempo fa il dietologo Wesley McWhorter ha spiegato a GQ che lesono costituite da molecole più piccole, gli amminoacidi. Per funzionare correttamente, il corpo ne richiede 20 tipi diversi.