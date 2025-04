Controlli su tutta Frosinone della Polizia Locale

Controlli della Polizia Locale in zona Scalo e in tutta Frosinone. In zona Stazione un soggetto, di nazionalità straniera, è stato sorpreso alla guida con patente contraffatta. Risultato falso anche il permesso internazionale di guida.Durante le operazioni di controllo, il soggetto ha. Frosinonetoday.it - Controlli su tutta Frosinone della Polizia Locale Leggi su Frosinonetoday.it in zona Scalo e in. In zona Stazione un soggetto, di nazionalità straniera, è stato sorpreso alla guida con patente contraffatta. Risultato falso anche il permesso internazionale di guida.Durante le operazioni di controllo, il soggetto ha.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Controlli a tappeto della polizia in tutta la città: scattano 5 arresti, una denuncia e un sequestro di droga - Cinque arresti, una denuncia e un sequestro di droga. E' questo l'esito dei controlli della polizia lungo le strade della città nelle ultime 24 ore, con il coinvolgimento degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della questura, nonché di tutti gli otto commissariati. Un presidio che ha... 🔗palermotoday.it

Maxi operazione della polizia contro le baby gang in tutta Italia, 73 arresti: controlli anche a Catania - Oltre mille agenti sono stati impegnati nella notte in una maxi operazione della polizia in tutto il Paese, coordinata dal Servizio centrale operativo, contro la criminalità giovanile. Sono 142 i giovani denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad... 🔗cataniatoday.it

Frosinone, coppia fermata in A1 durante controlli: dovevano scontare oltre 11 anni di carcere - Due arresti per reati contro il patrimonio sull'autostrada A1 a Frosinone durante controlli di routine della Polizia di Stato. 🔗notizie.virgilio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Frosinone – Controlli della Polizia Locale in zona Scalo e in tutta la città; CRONACA - Servizi straordinari di controllo da parte della polizia a Frosinone, Cassino, Ferentino, Sora e Veroli; Frosinone. Contrasto alla criminalità giovanile: controlli a tappeto della polizia. Sequestrati droga e un coltello; Polizia di Stato - Frosinone: servizi di controllo straordinario del territorio interforze.. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Frosinone - Ruba un telefonino, arrestato dalla Polizia di Stato - In particolare, nel tardo pomeriggio del 24 aprile scorso, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impiegati nel servizio di controllo del territorio, venivano avvicinati da. 🔗virgilio.it

Frosinone, ricercati scoperti dai controlli in A1: arrestati - Due persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Frosinone nel corso di una serie di controlli lungo l'Autostrada del Sole, lungo il tratto che attraversa la Ciociaria. A bordo di una ... 🔗ilmessaggero.it

Crotone. Controlli a tappeto della polizia, sotto la lente oltre 460 persone - La Polizia Stradale ha effettuato cinque controlli amministrativi in degli esercizi di vendita di auto ed officine. Inoltre ha controllato quattro persone, di cui due con precedenti, e 29 veicoli. 🔗cn24tv.it