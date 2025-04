Controlli dei carabinieri in Valmarecchia quattro persone denunciate

Controlli del territorio della Valmarecchia da parte dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, in occasione dei ponti festivi, hanno vigilato in particolar modo sulla sicurezza stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza. A finire nei guai sono stati un 39enne, residente in. Riminitoday.it - Controlli dei carabinieri in Valmarecchia, quattro persone denunciate Leggi su Riminitoday.it del territorio dellada parte deidella Compagnia di Novafeltria che, in occasione dei ponti festivi, hanno vigilato in particolar modo sulla sicurezza stradale per contrastare la guida in stato di ebbrezza. A finire nei guai sono stati un 39enne, residente in.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri anche ad Artena, Labico e Segni. Un arresto per spaccio, quattro denunce e una segnalazione del droga - Cronache Cittadine COLLEFERRO | ARTENA | SEGNI | LABICO – Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte L'articolo Colleferro. Controlli straordinari dei Carabinieri anche ad Artena, Labico e Segni. Un arresto per spaccio, quattro denunce e una segnalazione del droga sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

I controlli dei Carabinieri sulle strade, quattro denunce e otto segnalazioni per droga - Controlli dei Carabinieri di Cesena sulle strade, pattugliamenti che hanno portato alla denuncia di quattro persone. Nel dettaglio, un automobilista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, poiché sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore ad... 🔗cesenatoday.it

Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto e quattro denunce - Operazione nei comuni del comprensorio per contrastare droga, alcol e irregolarità lavorative. Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati legati alla “movida”, al consumo di droga e alcol, nonché alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le attività, svolte anche con il supporto dei militari del NAS di Roma e dei tecnici della prevenzione dell’Asl Rm/G, hanno portato a un arresto, quattro denunce e sanzioni amministrative per migliaia di euro. 🔗romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

Controlli dei carabinieri in Valmarecchia, quattro persone denunciate; Ubriachi fradici al volante, i controlli a tappeto dei Carabinieri nel weekend: tre denunciati; Villa Verucchio: accoltella 4 persone e viene ucciso dai Carabinieri; Accoltella 4 persone. Ucciso a colpi di pistola da un carabiniere: aveva con sè il Corano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Controlli a Novafeltria: denunce per guida in stato d’ebrezza e documenti irregolari - Deferito un 39enne con un tasso alcolemico di 1,19 g/l. 🔗altarimini.it

Messina: Controlli dei Carabinieri, quattro denunce - A seguito dei controlli effettuati, i Carabinieri hanno denunciato – a vario titolo – quattro persone rispettivamente per spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso ingiustificato di ... 🔗98zero.com