Contratto metalmeccanici sciopero alla Isoli di Fontaniva

sciopero oggi in molte aziende del comparto metalmeccanico, indette da Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro.L’iniziativa di protesta ha acquisito un significato particolare alla Isoli, azienda di Fontaniva che produce carroattrezzi, piattaforme. Padovaoggi.it - Contratto metalmeccanici, sciopero alla Isoli di Fontaniva Leggi su Padovaoggi.it Altre otto ore dioggi in molte aziende del comparto metalmeccanico, indette da Fim, Fiom e Uilm per il rinnovo delnazionale di lavoro.L’iniziativa di protesta ha acquisito un significato particolare, azienda diche produce carroattrezzi, piattaforme.

Ne parlano su altre fonti

Metalmeccanici, pronte 8 ore di sciopero: "Riaprire le trattative per il rinnovo del contratto collettivo" - I metalmeccanici di Palermo e provincia incrociano le braccia per la mancata riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro "dovuta all’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal - sostengono i sindacati - che continuano a trincerarsi ‘dietro la loro... 🔗palermotoday.it

Vertenza dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto: sciopero e presidio sotto Palazzo Raffaello - Prosegue la vertenza dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto con altre 8 ore di sciopero, articolate a partire dal 10 febbraio fino al 21 febbraio nella provincia di Ancona. Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato, a livello provinciale, 4 ore di sciopero il 14 febbraio e 4 ore il 21 febbraio... 🔗anconatoday.it

Sciopero metalmeccanici, si lotta per il rinnovo del contratto e un orizzonte meno incerto: il governo batta un colpo - A Torino la manifestazione delle tute blu è grande e partecipata: almeno 5000 persone, si dice. Scendo in piazza al loro fianco, insieme alle consigliere regionali di Alleanza Verdi Sinistra e altri esponenti locali delle opposizioni. Centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici stanno manifestando nelle principali città industriali del Paese. Il nodo più profondo è uno: lottare per un mondo in cui la produzione e il lavoro nel settore automotive possano esistere ancora, in cui si possa produrre l’auto del futuro. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Contratto metalmeccanici, sciopero alla Isoli di Fontaniva; Contratto metalmeccanici martedì il quinto sciopero; A Firenze e in Sardegna sciopero dei metalmeccanici per il contratto. In attesa del 28 marzo; Metalmeccanici senza contratto, sciopero e assemblea davanti all'Eni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Contratto metalmeccanici, sciopero alla Isoli di Fontaniva - Alla Isoli, azienda di Fontaniva si producono carroattrezzi, piattaforme aeree e allestimenti per il settore civile e militare. Questa mattina lavoratrici e lavoratori hanno tenuto un presidio per chi ... 🔗padovaoggi.it

Metalmeccanici in sciopero il 29 aprile: presidio sotto la sede di Confindustria a Ravenna e appello ai candidati sindaco - Nuova giornata di mobilitazione per i metalmeccanici della provincia di Ravenna: martedì 29 aprile, dalle 9.30, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil torneranno ... 🔗ravennanotizie.it

Metalmeccanici e rinnovo del contratto del lavoro: i sindacati annunciano uno nuovo sciopero - L'obiettivo della mobilitazione è portare Federmeccanica a riaprire la trattativa per il rinnovo del controllo ... 🔗cesenatoday.it