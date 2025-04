Continua l' escalation di furti | sparisce un trattore a Sangunaro

trattore John Deere 5100r 'targato BP675V'. La segnalazione arriva direttamente da Facebook e testimonia come non si fermi l'escalation di furti dei mezzi pesanti. Dopo gli episodi di Bannone e. Parmatoday.it - Continua l'escalation di furti: sparisce un trattore a Sangunaro Leggi su Parmatoday.it Furto nella notte, a Sanguinaro, frazione di Noceto. È stato rubato da un'azienda in via Muroni, 28, unJohn Deere 5100r 'targato BP675V'. La segnalazione arriva direttamente da Facebook e testimonia come non si fermi l'didei mezzi pesanti. Dopo gli episodi di Bannone e.

Su questo argomento da altre fonti

Nella Striscia di Gaza continua l’escalation di Netanyahu. I raid non risparmiano scuole e ambulanze, provocando almeno 112 morti in 24 ore - Dalla ripresa delle ostilità, avvenuta il 18 marzo scorso, quello appena concluso è stato senza dubbio il giorno più nero per la Striscia di Gaza. Infatti, nel volgere di appena 24 ore e a causa degli intensi bombardamenti da parte dell’esercito israeliano (IDF), nell’enclave palestinese hanno perso la vita almeno 112 persone, tra cui una trentina di minorenni. Di queste vittime, ben trentatré sono state registrate all’interno di altrettante scuole-rifugio finite nel mirino dell’IDF. 🔗lanotiziagiornale.it

Escalation di furti in abitazione, doppio vertice sulla sicurezza - Ha destato grande preoccupazione tra i cittadini l’escalation di furti nelle abitazioni registrata nell’ultimo periodo nel territorio di Itri. E proprio questo tema è stato al centro della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta nei giorni scorsi in Prefettura... 🔗latinatoday.it

Ladri a volto coperto in casa: continua la piaga dei furti con spaccata - Almeno un paio di abitazioni prese di mira nel fine settimana pasquale da ignoti, che hanno tentato di entrare sfondando il vetro delle porte usando probabilmente un martello. Segnalazioni sono arrivare da un’abitazione a Budrio di Correggio e dal quartiere Espansione Sud. Secondo quanto si è potuto apprendere, pare che le intrusioni siano state solo tentate. In entrambi i casi, infatti, gli stessi proprietari o i vicini di casa si sono accorti del rumore dei vetri in frantumi, intervenendo subito per verificare cosa stava accadendo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Continua l'escalation di furti: sparisce un trattore a Sangunaro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Escalation di furti in negozi e ristoranti di Castelvetrano - È una vera escalation di furti quella che sta interessando il territorio in queste ... Alcuni imprenditori hanno evidenziato il grave danno economico causato dalla continua recrudescenza criminale e ... 🔗tp24.it

Torrino e Mezzocammino è escalation di furti d’auto e nelle case: la mappa delle zone più colpite - Un trend in continua crescita che ha gettato i residenti in uno stato di allarme costante. Torrino e Mezzocammino è escalation di furti d’auto, l‘allarme dei cittadini e la proposta della ... 🔗msn.com

Escalation furti d’auto in Puglia, il Nuovo Sindacato Carabinieri: “Servono più uomini e mezzi” - Negli ultimi mesi, in Puglia, si assiste a un’escalation di furti d’autovetture, in particolare di grossa cilindrata, perpetrati con sfrontatezza allarmante e in pieno giorno. Si tratta di ... 🔗corrieresalentino.it