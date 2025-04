Continassa Juve | inizia la settimana dello scontro diretto di Bologna l’infortunio di Kelly e i tempi di recupero

Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaJuventus a riposo all’indomani della vittoria casalinga contro il Monza. Si ferma anche Kelly: come comunicato dal club bianconero, il difensore inglese «avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il Jmedical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero». Juventusnews24.com - Continassa Juve: inizia la settimana dello scontro diretto di Bologna, l’infortunio di Kelly e i tempi di recupero Leggi su Juventusnews24.com Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati edi, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati edi, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallantus a riposo all’indomani della vittoria casalinga contro il Monza. Si ferma anche: come comunicato dal club bianconero, il difensore inglese «avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il Jmedical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza idi».

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Balzarini fa il punto verso Roma Juve: «Inizia la prima vera settimana di lavoro con Tudor. Su Cambiaso e Douglas Luiz…» - di Redazione JuventusNews24Balzarini fa il punto verso Roma Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista sul momento dei bianconeri Il giornalista Gianni Balzarini ha analizzato la prima vittoria di Tudor sulla panchina della Juve ottenuta contro il Genoa. PAROLE – «Era importante rivedere una Juve vincente che sapesse soffrire e che evitasse l’ennesima rimonta. Adesso comincia la vera settimana di lavoro della Juve con tutti i giocatori a disposizione, Sperando soprattutto per Cambiaso e Douglas Luiz che ce la possano fare ma comunque questa è la prima vera settimana di lavoro di Igor ... 🔗juventusnews24.com

Thiago Motta Juve, retroscena dalla Continassa: ha ricompattato così la squadra nella settimana più difficile. La strategia - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, retroscena dalla Continassa: ha ricompattato così la squadra nella settimana più difficile dopo l’eliminazione in Coppa Italia L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena riguardante la Juventus e risalente a quest’ultima settimana, probabilmente la più difficile da quando è arrivato Thiago Motta. Dopo la debacle in Coppa Italia contro l’Empoli il tecnico italo-brasiliano ha cercato di ricompattare l’ambiente confrontandosi spesso con la squadra: la partita col Verona ha mostrato che la strategia adottata dal ... 🔗juventusnews24.com

Koopmeiners Juve, retroscena dalla Continassa: ha stregato tutti in settimana per questo preciso motivo. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juve, spunta un retroscena dalla Continassa: l’olandese ha stregato tutti in settimana per questo preciso motivo. Ultime Stando a quanto riportato da Tuttosport, Teun Koopmeiners – che è stato ‘sacrificato’ nelle ultime due partite della Juve – dovrebbe tornare dal primo minuto nel match di questa sera al Franchi contro la Fiorentina. Il quotidiano torinese rivela che il centrocampista olandese potrebbe essere rilanciato da Thiago Motta dopo i risultati dei test atletici conseguiti in settimana, con l’ex Atalanta che ha spiccato su tutti i i ... 🔗juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Training Center | Allenamento coi tifosi alla Continassa; Juventus, l'allenamento: c'è McKennie, Tudor inizia con un discorso; LIVE TJ - Frattura composta della diafisi del perone per Gatti: per lui 30 giorni di stop. Allenamento...; Gravina alla Continassa: “Juve modello, se la gioca fino alla fine”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Juventus, l'allenamento LIVE: c'è McKennie, Tudor inizia con un discorso - L'allenamento in diretta Allenamento aperto in casa Juve: il primo dell'era Tudor. Circa 300 tifosi allo Juventus Training Center della Continassa, dove i bianconeri sono scesi in campo alle 11.30 per ... 🔗informazione.it

Infortunati Juventus, le ultime dalla Continassa: come stanno Koopmeiners e Vlahovic - Infortunati Juventus, le ultime dalla Continassa: come stanno Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic (LaPresse) – JMania.it La Juventus sta continuando a preparare la partita di campionato in programma ... 🔗jmania.it

Juventus, l'allenamento: c'è McKennie, Tudor inizia con un discorso - Circa 300 tifosi allo Juventus Training Center della Continassa, dove i bianconeri sono scesi in campo alle 11.30 per la seduta mattutina, che s'incastra nella settimana che va in direzione Parma. 🔗informazione.it