Napolipiu.com - Conte: «Lo scudetto sarebbe un prodigio»

: «Loun»">Alle Maldive, lontano settemila chilometri, Aurelio De Laurentiis si gode la vacanza, ma il pensiero è già rivolto a Napoli, dove si sta consumando qualcosa di incredibile. La “Grande Bellezza” questa volta non è il mare o gli atolli, ma la corsaguidata da Antonio, capace di trasformare la squadra in un capolavoro di fame, resilienza, generosità e “cazzimma”, come racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport.Il tweet del presidente («Sangue freddo. Calma e gesso. Forza Napoli Sempre!») riassume la situazione: il Napoli è tornato in vetta alla Serie A con tre punti di vantaggio sull’Inter e quattro partite ancora da giocare. Gli azzurri sono protagonisti di numeri impressionanti: miglior difesa dei cinque principali campionati europei (25 gol subiti), 16 clean sheet, tre vittorie consecutive senza subire gol come non accadeva da gennaio.