Conte ha fatto un capolavoro ma lo ha fatto anche De Laurentiis a prenderloCesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli che ci ha permesso di riprenderci la testa della classifica e di sognare concretamente lo scudetto. Gli azzurri hanno fatto una grande partita e direi una delle migliori dal punto di vista del controllo del risultato che non è stato mai in discussione. Diciamo che è stata per i tifosi finalmente una partita tranquilla dal punto di vista cardiologico.Guido – Verissimo amico mio. Raramente avevamo dominato l’avversario facendo in modo praticamente di non farlo mai entrare in partita. Oltre ai due gol, abbiamo preso una traversa a portiere battuto ed avuto altre occasioni. Il Torino praticamente non ha mai tirato in porta. Eppure è una squadra tosta, e ricordando la brutta partita del Napoli a Monza, non vi erano poche preoccupazioni. Ilnapolista.it - Conte ha fatto un capolavoro ma lo ha fatto anche De Laurentiis a prenderlo Leggi su Ilnapolista.it haunma lo haDeCesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli che ci ha permesso di riprenderci la testa della classifica e di sognare concretamente lo scudetto. Gli azzurri hannouna grande partita e direi una delle migliori dal punto di vista del controllo del risultato che non è stato mai in discussione. Diciamo che è stata per i tifosi finalmente una partita tranquilla dal punto di vista cardiologico.Guido – Verissimo amico mio. Raramente avevamo dominato l’avversario facendo in modo praticamente di non farlo mai entrare in partita. Oltre ai due gol, abbiamo preso una traversa a portiere battuto ed avuto altre occasioni. Il Torino praticamente non ha mai tirato in porta. Eppure è una squadra tosta, e ricordando la brutta partita del Napoli a Monza, non vi erano poche preoccupazioni.

