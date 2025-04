Conte e il ricordo di Graziano Fiorita | Era un ragazzo veramente perbene è assurdo quello che è successo

Conte e il ricordo di Graziano Fiorita: «Era un ragazzo veramente perbene, è assurdo quello che è successo»Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino al Maradona e ha cominciato ricordando Graziano Fiorita, 47 anni, fisioterapista del Lecce improvvisamente scomparso la scorsa settimana.Conte in conferenza«Prima di iniziare ci tengo a fare la condoglianze alla famiglia di Graziano il fisioterapista di Lecce che purtroppo ci ha lasciati. Un ragazzo che conoscevo così come conoscevo il papà che ci ha lasciato qualche anno fa. E volevo fare la condoglianze alla famiglia perché lascia la moglie con quattro bambini. Condoglianze all'Us Lecce e ai leccesi perché è un qualcosa che ha colpito la città. È tutto molto assurdo e mi dispiace perché lo conoscevo bene ed era un ragazzo veramente perbene, quindi ci tenevo a dire questo prima della conferenza».

