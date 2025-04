Conte e il patto Scudetto con la squadra | è successo a Castel Volturno!

Scudetto. All'interno dello spogliatoio azzurro sarebbe nato un patto tra Conte e la squadra. Il cammino del Napoli è stato fin qui incredibile. L'avvento di Antonio Conte ha ridato al Napoli un vero e proprio DNA vincente, con il tecnico che ha sempre provato a superarsi. Dopo un'annata totalmente da dimenticare, il club ha deciso di investire proprio sull'allenatore italiano, ormai uno dei più vincenti in assoluto. Infatti, si sapeva che Conte sarebbe iniziato un nuovo progetto, ma forse nessuno si sarebbe aspettato il risultato attuale. I partenopei guidano la classifica della Serie A sole quattro giornate dal termine. Patto Scudetto in casa Napoli: l'idea "inedita" di Conte. La missione di Antonio Conte a Napoli era chiara: riportare la squadra in Europa.

