Conte e il commovente ricordo dopo la tragedia | È tutto assurdo | l’annuncio arrivato in diretta

Conte ha rivolto un annuncio molto importante a riguardo. Il mondo del calcio è stato colto di sorpresa negli ultimi giorni. La vicenda che ha colpito la Serie A è stata del tutto improvvisa, con i calciatori che non hanno neppure metabolizzato la perdita. Ovviamente, si sta parlando della morte del fisioterapista del Lecce, il quale è scomparso a soli 47 anni. A tal proposito, anche Antonio Conte ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi salentini, alla famiglia di Graziano Fiorita e non solo.Conte ricorda Graziano: “Era un ragazzo che conoscevo. Sono vicino alla famiglia”Antonio Conte, dopo la vittoria del suo Napoli contro il Torino, non ha perso tempo ed ha lanciato un messaggio importante al mondo del calcio. Spazionapoli.it - Conte e il commovente ricordo dopo la tragedia: “È tutto assurdo”: l’annuncio arrivato in diretta Leggi su Spazionapoli.it Negli ultimi giorni, il calcio italiano è stato costretto a fare i conti con una perdita improvvisa. Anche Antonioha rivolto un annuncio molto importante a riguardo. Il mondo del calcio è stato colto di sorpresa negli ultimi giorni. La vicenda che ha colpito la Serie A è stata delimprovvisa, con i calciatori che non hanno neppure metabolizzato la perdita. Ovviamente, si sta parlando della morte del fisioterapista del Lecce, il quale è scomparso a soli 47 anni. A tal proposito, anche Antonioha voluto lanciare un messaggio ai tifosi salentini, alla famiglia di Graziano Fiorita e non solo.ricorda Graziano: “Era un ragazzo che conoscevo. Sono vicino alla famiglia”Antoniola vittoria del suo Napoli contro il Torino, non ha perso tempo ed ha lanciato un messaggio importante al mondo del calcio.

