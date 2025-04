Conte da elogi | Non è la prima volta che siamo in testa Ora le partite sono sempre meno e paghi qualsiasi errore

Conte aveva indicato Zaccagni per il dopo Kvaratskhelia: l’indiscrezione di mercato prima di Lazio-Napoli - La vigilia del big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli di sabato 16 febbraio è stata movimentata da una indiscrezione sull'ultima sessione di calciomercato. Secondo cui Mattia Zaccagni era stato indicato da Conte in persona quale il naturale sostituto di Kvaratskhelia. Ritrovandosi in rosa, Okafor.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conte indica la strada a Manna: ecco le “criticità” da risolvere il prima possibile - Giovanni Manna parla di criticità da sopperire, ma già Antonio Conte in tempi non sospetti ha dato degli input: ecco cosa deve fare il Napoli Il diesse del Napoli parla ai microfoni di Sky Sport e chiarisce alcuni aspetti, specialmente quelli legati al mercato. In particolare, afferma che la cessione di Kvaratskhelia sia stata giusta e che per Osimhen andrà trovata una soluzione nel minor tempo possibile. 🔗spazionapoli.it

Conte: «Inter prima della classe. Napoli, pressione meritata e positiva» - Come Simone Inzaghi, anche Antonio Conte introduce Napoli-Inter a ventiquattr’ore dalla sfida del Maradona. Di seguito le parole del tecnico partenopeo, nonché ex nerazzurro. IL CONFRONTO – Antonio Conte, intervistato da Dazn alla vigilia di Napoli-Inter, dichiara: «Quando affronto squadre come Inter, Milan e Juventus, ricordo sempre grandi partite. Perché affronti squadre che sono dei top club. Sono dei match di alto livello, che creano interesse ed anche la giusta adrenalina in ognuno di noi. 🔗inter-news.it

Conte da elogi: “Non è la prima volta che siamo in testa. Ora le partite sono sempre meno e paghi qualsiasi errore” - ForzAzzurri.net - Conferenza stampa - Conte da elogi: "Non è la prima volta che siamo in testa. Ora le partite sono sempre meno e paghi qualsiasi errore" Le parole di ... 🔗forzazzurri.net

"Conte ha pronunciato una frase che non ha mai detto prima", Marcolin: "Avete notato?" - "Conte ha passato il concetto che mancano ancora otto partite, il crocevia è Bologna. Ha cominciato a pronunciare una frase che non ha mai detto prima, vale a dire ‘se ci siamo tutti e stiamo ... 🔗areanapoli.it

Napoli Empoli, Conte elogia i suoi: “Stiamo rispondendo alle difficoltà” - Napoli Empoli 3-0, arrivano le parole di mister Antonio Conte nel post partita del Maradona. Si è concluso sul risultato di 3 a 0 il match tra Napoli ed Empoli. La squadra di Antonio Conte risponde be ... 🔗informazione.it