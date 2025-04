Contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma era rigore e andava dato anche senza Var L' arbitro Fabbri verrà messo a riposo

Contatto tra Ndicka e Bisseck nel finale della partita Inter-Roma avrebbe dovuto essere punito con un calcio di rigore «immediatamente, senza ricorrere al Var». Questo è il parere degli alti dirigenti arbitrali, riportato dal Corriere della Sera. Si tratta dunque di un errore che potrebbe influenzare la lotta per il titolo, favorendo il Napoli, ora in vantaggio di tre punti a quattro giornate. Feedpress.me - Contatto Ndicka-Bisseck in Inter-Roma, era rigore e andava dato anche senza Var. L'arbitro Fabbri verrà messo «a riposo» Leggi su Feedpress.me Iltranel finale della partitaavrebbe dovuto essere punito con un calcio di«immediatamente,ricorrere al Var». Questo è il parere degli alti dirigenti arbitrali, riportato dal Corriere della Sera. Si tratta dunque di un errore che potrebbe influenzare la lotta per il titolo, favorendo il Napoli, ora in vantaggio di tre punti a quattro giornate.

