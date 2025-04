Contatto Bisseck-N’Dicka polemiche dopo Inter-Roma | l’AIA ferma Fabbri

polemiche arbitrali, situazioni che vengono discusse ed analizzate per giorni. Questo è il caso anche della gara fra Inter e Roma, conclusasi con il risultato di 1-0 in favore dei giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Uno dei momenti cruciali del match è arrivato nel finale ed ha messo sotto la luce dei riflettori Evan N’Dicka e Yann Bisseck. L’ivoriano ed il tedesco sono stati protagonisti di un Contatto nell’area di rigore capitolina, con i nerazzurri che hanno protestato per il mancato penalty. Michael Fabbri ha lasciato correre il gioco, senza andare al VAR per il check.Una decisione accolta negativamente dall’AIA, che ha optato per una scelta forte nella mattinata di oggi 28 aprile. Stando a quanto fatto trapelare dal Corriere della Sera, infatti, i vertici della classe arbitrale hanno scelto di sospendere il fischietto della gara fra la Beneamata e la Lupa. Sololaroma.it - Contatto Bisseck-N’Dicka, polemiche dopo Inter-Roma: l’AIA ferma Fabbri Leggi su Sololaroma.it Ogni partita porta con séarbitrali, situazioni che vengono discusse ed analizzate per giorni. Questo è il caso anche della gara fra, conclusasi con il risultato di 1-0 in favore dei giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Uno dei momenti cruciali del match è arrivato nel finale ed ha messo sotto la luce dei riflettori Evane Yann. L’ivoriano ed il tedesco sono stati protagonisti di unnell’area di rigore capitolina, con i nerazzurri che hanno protestato per il mancato penalty. Michaelha lasciato correre il gioco, senza andare al VAR per il check.Una decisione accolta negativamente dal, che ha optato per una scelta forte nella mattinata di oggi 28 aprile. Stando a quanto fatto trapelare dal Corriere della Sera, infatti, i vertici della classe arbitrale hanno scelto di sospendere il fischietto della gara fra la Beneamata e la Lupa.

Cosa riportano altre fonti

Sanremo 2025, Fedez: “Le polemiche? Pago un errore gravissimo. Non vengo da un periodo in cui sono proprio Ironman. Le lenti a contatto? Le ho anche che prendono tutto il bulbo” - Fedez, dopo aver condiviso il messaggio sul suo messaggio in merito al brano “Battito“, è intervenuto in una delle sporadiche apparizioni promozionali sanremesi al podcast “Pezzi“. Anzitutto il rapper ha svelato il mistero degli ormai famosi occhi nerissimi di ieri sera al Green Carpet che ha scatenato la preoccupazione dei fan. “Gli occhi sono apposto. Ieri avevo le lenti. – ha rivelato – Quando si fanno le prove generali bisogna venire vestiti non proprio come saremo vestiti stasera ma in una certa maniera perché registrano dovesse succedere qualcosa. 🔗ilfattoquotidiano.it

Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma, Stramaccioni: "Lo abbraccia fin dall'inizio, non può mai intervenire. È rigore 9/10" - Grandi polemiche per l`intervento di N`Dicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi hanno... 🔗calciomercato.com

Conferenza stampa N’Dicka post Inter Roma: «Bisseck? Per me è un duello in area di rigore! Il calcio è contatto…» - di RedazioneConferenza stampa N’Dicka post Inter Roma: le parole del difensore giallorosso nel post gara Cosi Evan N’Dicka, difensore della Roma, ha parlato cosi nella conferenza post vittoria sull’Inter. SULLA SQUADRA– «Che voto do alla squadra? 9. Il nuovo sistema? A noi non cambia molto, che siamo in 3 o in 4. Ranieri dice di non guardare la classifica? La guardiamo… Ci sono ancora 5 partite, 5 finali. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Roma, la moviola di Calvarese: dubbi sul contatto N'Dicka-Bisseck - Giornata caratterizzata da tante polemiche visto anche l'avvicinarsi degli obiettivi finali e la tensione crescente per la posta in palio. 🔗iltempo.it

Contatto N'Dicka-Bisseck in Inter-Roma, Stramaccioni: "Lo abbraccia fin dall'inizio, non può mai intervenire. È rigore 9/10" - Grandi polemiche per l`intervento di N`Dicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma. Nella gara valida per la 34esima giornata i giallorossi hanno espugnato San Siro. 🔗msn.com

“N'Dicka abbraccia l’arbitro”: in Spagna scoppia la polemica sui social, tifosi furiosi - I tifosi baschi, però, non ci stanno e a far scoppiare ulteriormente la polemica è una foto spuntata sui social di N'Dicka e Scharer insieme, mentre sorridono e si abbracciano. "Forza Athletic ... 🔗msn.com