Iodonna.it - Consuelo Mollicone, sorella di Serena sparita l’1 giugno 2001, dopo essere entrata nella caserma dei carabinieri di Arce, chiede solo di avere giustizia

aveva 28 anni nelquando sua, che di anni ne aveva 18, fu uccisa. Viveva a Milano, lontano da, il paesino in provincia di Frosinone dove era nata e dove era rimasta la sua famiglia. Piantedosi: «Dati su femminicidi allarmanti, la repressione non basta» X Leggi anche › Appuntamento con laHa affrontato il dolore per quella perdita devastante, le chiacchiere messe in giro su suacome spesso accade quando ci si scaglia contro le vittime e non contro i loro carnefici, le indagini finite nel nulla, la ricerca ossessiva di suo padre per guardare in faccia l’assassino della figlia, infine la sua morte, la fine di un uomo stroncato dalla tragedia e dall’impossibilità di conoscere la verità su quanto accaduto quell’1di 24 anni fa.