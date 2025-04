Consiglio imprenditoriale saudita le tappe della missione in Italia

Italia che si sviluppò su tre forum imprenditoriali e di investimento tra i nostri due paesi, con la partecipazione di rappresentanti del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di rafforzare i partenariati economici, di investimento e commerciali. Questi forum hanno avuto inizio con il primo incontro del Consiglio imprenditoriale saudita-Italiano con l’Associazione imprenditoriale lombarda a Milano. Il 28 aprile ha inizio un forum congiunto tra il Consiglio imprenditoriale saudita-Italiano e la Federazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese (Focas), seguito il 29 aprile da un terzo forum con la Federazione degli imprenditori della regione Piemonte di Torino. Si tratta della prima visita ufficiale del Consiglio in questa importante città industriale, con l’obiettivo di creare partnership tra la parte saudita e quella Italiana. Leggi su Ildenaro.it É iniziata la visita di una folta delegazione di imprenditori sauditi inche si sviluppò su tre forum imprenditoriali e di investimento tra i nostri due paesi, con la partecipazione di rappresentanti del settore pubblico e privato, con l’obiettivo di rafforzare i partenariati economici, di investimento e commerciali. Questi forum hanno avuto inizio con il primo incontro delno con l’Associazionelombarda a Milano. Il 28 aprile ha inizio un forum congiunto tra ilno e la Federazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese (Focas), seguito il 29 aprile da un terzo forum con la Federazione degli imprenditoriregione Piemonte di Torino. Si trattaprima visita ufficiale delin questa importante città industriale, con l’obiettivo di creare partnership tra la partee quellana.

Su altri siti se ne discute

Il consiglio di ChatGBT salva una donna incinta e il suo bimbo: “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza” - La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza artificiale le aveva suggerito di misurare la pressione. Il responso non aveva lasciato spazio a dubbi: “Chiama subito un’ambulanza”. Un consiglio decisivo, che ha permesso ai medici di intervenire in tempo e salvare sia il bambino che la madre, rimasta per giorni in bilico tra la vita e la morte. 🔗fanpage.it

Via al Consiglio dei ministri che vara il nuovo decreto sicurezza. Cosa cambia e perché la Lega non è contenta - Il governo Meloni spinge sull’acceleratore: il disegno di legge sulla Sicurezza, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in un decreto legge e a questo è stato dedicato il Consiglio dei ministri di oggi, 4 aprile. Una mossa, quella di trasformarlo in dl, che consente di aggirare il lungo iter parlamentare, dal momento che un decreto, per sua natura giuridica, deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la sua decadenza automatica. 🔗open.online

Festival dell’architettura, una passeggiata in 10 tappe al Miglio d’oro - Sabato 12 aprile tra Portici ed Ercolano l’iniziativa aperta a tutti organizzata dall’Ordine degli architetti e dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Anche Napoli partecipa con un evento a “Rigenera. Piano B” la quarta edizione del Festival dell’Architettura che quest’anno si tiene a a Reggio Emilia, Detroit, Kharkiv, Beirut, Maputo, Bruxelles e Tripoli. “10 passi verso il futuro. […] 🔗2anews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Consiglio imprenditoriale saudita, le tappe della missione in Italia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Consiglio imprenditoriale saudita, le tappe della missione in Italia - É iniziata la visita di una folta delegazione di imprenditori sauditi in Italia che si sviluppò su tre forum imprenditoriali. 🔗ildenaro.it