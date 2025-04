Consiglio comunale straordinario il 26 aprile | in discussione statuto di Chieti Solidale bilancio e collaborazione con Ras Al Khaimah

È stata convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Chieti per sabato 26 aprile alle ore 9,15 nella sala consiliare della Provincia in Corso Marrucino 97.All'ordine del giorno tre punti: si partirà con la revisione dello statuto della società partecipata Chieti Solidale srl.

