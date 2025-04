Consiglio approvati gli aumenti della Tari tassa rifiuti previsti nel 2024 Fondo per le esenzioni

Consiglio comunale è stato confermato il previsto aumento dell’aumento delle Tariffe della Tari per l'anno 2025, aumento derivato dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile 2024. L’aumento delle Tariffe non è una scelta locale, ma un. 🔗 Perugiatoday.it - Consiglio, approvati gli aumenti della Tari (tassa rifiuti) previsti nel 2024. Fondo per le esenzioni Con il voto favorevole delcomunale è stato confermato il previsto aumento dell’aumento delleffeper l'anno 2025, aumento derivato dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile. L’aumento delleffe non è una scelta locale, ma un. 🔗 Perugiatoday.it

Consiglio comunale, approvati nuovi regolamenti per i municipi e i tatuatori - Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di ieri una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-27 e due regolamenti. L'Aula si è espressa all'unanimità, con 32 voti favorevoli, sulla proposta di iniziativa consiliare relativa al regolamento... 🔗cataniatoday.it

Tari, la stangatina (6,5%) ora è servita a Macerata. Il Consiglio dà l’ok agli aumenti - MACERATA Aumenti calmierati ma quella in arrivo è pur sempre una stangata. Approvata ieri dal Consiglio comunale la delibera relativa alle tariffe della Tari per il 2025. La tassa dei ... 🔗corriereadriatico.it

Aumento Tari a Firenze, polemiche in Consiglio comunale - “La delibera sulla Tari portata in consiglio comunale conferma l’aumento della tariffa già previsto l’anno precedente e la ripartizione dell’onere tariffario nella misura del 35% per le utenze domesti ... 🔗nove.firenze.it

Abc Napoli, sì al bilancio: acqua più cara ma il Consiglio cade sulle tariffe Tari - Sull’azienda idrica l’assessore Baretta assicura: “Faremo di tutto per cambiare la legge ed evitare la spa, ma comunque resterà pubblica” ... 🔗msn.com