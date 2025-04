Consiglio approvati gli aumenti della Tari tassa rifiuti previsti nel 2024 Fondo per le esenzioni

Consiglio comunale è stato confermato il previsto aumento dell’aumento delle Tariffe della Tari per l'anno 2025, aumento derivato dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile 2024. L’aumento delle Tariffe non è una scelta locale, ma un. 🔗 Perugiatoday.it - Consiglio, approvati gli aumenti della Tari (tassa rifiuti) previsti nel 2024. Fondo per le esenzioni Con il voto favorevole delcomunale è stato confermato il previsto aumento dell’aumento delleffeper l'anno 2025, aumento derivato dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile. L’aumento delleffe non è una scelta locale, ma un. 🔗 Perugiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Consiglio, approvati gli aumenti della Tari (tassa rifiuti) previsti nel 2024. Fondo per le esenzioni - Con il voto favorevole del consiglio comunale è stato confermato il previsto aumento dell’aumento delle tariffe della TARI per l'anno 2025, aumento derivato dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile 2024. L’aumento delle tariffe non è una scelta locale, ma un... 🔗perugiatoday.it

Consiglio comunale, approvati nuovi regolamenti per i municipi e i tatuatori - Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato nella seduta di ieri una variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-27 e due regolamenti. L'Aula si è espressa all'unanimità, con 32 voti favorevoli, sulla proposta di iniziativa consiliare relativa al regolamento... 🔗cataniatoday.it

Aumento del 6% per la Tari, via libera in Consiglio - Il consiglio comunale ha approvato la tariffa per la Tari 2025. L’assessore Marco Caldarelli ha spiegato come "la Tari aumenta rispetto allo scorso anno del 6%, ma resta una delle 10 più basse d’Italia tra i capoluoghi di provincia". Narciso Ricotta (Pd) ha sottolineato che "si sono persi fondi Pnrr per una malagestione del Cosmari e la soluzione per far fronte all’aumento non è quella dei cassonetti intelligenti, ma della tariffa puntuale", prospettando "un possibile intervento di un privato". 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Consiglio, approvati gli aumenti della Tari (tassa rifiuti) previsti nel 2024. Fondo per le esenzioni; Vico Equense: bilancio solido e tariffe Tari senza aumenti; Vico Equense. Bilancio solido e tariffe Tari senza aumenti; In Consiglio gli aumenti della Tari a Civitanova: in arrivo una stangata per tutti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tari, la stangatina (6,5%) ora è servita a Macerata. Il Consiglio dà l’ok agli aumenti - MACERATA Aumenti calmierati ma quella in arrivo è pur sempre una stangata. Approvata ieri dal Consiglio comunale la delibera relativa alle tariffe della Tari per il 2025. La tassa dei ... 🔗corriereadriatico.it

Aumento del 6% per la Tari, via libera in Consiglio - Il consiglio comunale ha approvato la tariffa per la Tari 2025. L’assessore Marco Caldarelli ha spiegato come "la Tari ... 🔗msn.com

Tariffe e polemiche. Consiglio caldo sulla Tari - Domani l’assemblea comunale dovrà discutere sulle decisioni della giunta. Le opposizioni sono critiche: "Nuovi aumenti, serve una diversa gestione". 🔗msn.com