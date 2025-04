Consensi in calo per Trump? Basta una finta telefonata

Trump aggiorna l’appendice. Quando il gradimento affonda al 39%, il peggiore da settant’anni a questa parte, l’istinto suggerisce di evocare il prestigio delle relazioni internazionali, magari con una telefonata mai avvenuta. Xi Jinping chiama, dice lui. Peccato che Pechino smentisca, ufficialmente e per due volte, che ci sia stato un colloquio tra i due leader. Nessuna telefonata, nessun negoziato sui dazi, nessun segnale di apertura. Solo Trump che inventa, mentre il paese reale gli scivola tra le mani.A centri di rilevamento spenti, il Washington Post, l’Abc e Ipsos misurano il battito della presidenza. I numeri sono impietosi: il 39% di approvazione contro un 55% di disapprovazione, il 44% di giudizi fortemente negativi. La distanza tra Trump e il resto del paese si fa voragine, e il paragone con i predecessori è un altro schiaffo: Obama stava al 65% nei primi cento giorni, Biden al 52%. Leggi su Lanotiziagiornale.it Nel manuale delle presidenze in crisi, Donaldaggiorna l’appendice. Quando il gradimento affonda al 39%, il peggiore da settant’anni a questa parte, l’istinto suggerisce di evocare il prestigio delle relazioni internazionali, magari con unamai avvenuta. Xi Jinping chiama, dice lui. Peccato che Pechino smentisca, ufficialmente e per due volte, che ci sia stato un colloquio tra i due leader. Nessuna, nessun negoziato sui dazi, nessun segnale di apertura. Soloche inventa, mentre il paese reale gli scivola tra le mani.A centri di rilevamento spenti, il Washington Post, l’Abc e Ipsos misurano il battito della presidenza. I numeri sono impietosi: il 39% di approvazione contro un 55% di disapprovazione, il 44% di giudizi fortemente negativi. La distanza trae il resto del paese si fa voragine, e il paragone con i predecessori è un altro schiaffo: Obama stava al 65% nei primi cento giorni, Biden al 52%.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meloni in bilico teme il calo dei consensi: l’ipotesi del viaggio da Trump che preoccupa Bruxelles - Il primo sondaggio del 2025 ha registrato un leggero calo per FdI e avrebbe enormemente preoccupato il premier, che ora riflette su una mossa che possa riportarla ai vecchi fasti. Un viaggio negli Usa per parlare di dazi e rapporti commerciali sembrerebbe la scelta giusta, anche se la possibile frattura con Bruxelles potrebbe portare all'Italia ulteriori problemi L'articolo Meloni in bilico teme il calo dei consensi: l’ipotesi del viaggio da Trump che preoccupa Bruxelles proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Meloni: con Trump bisogna trattare. E “bacchetta”: basta tifoserie - Roma, 2 mar. (askanews) – Giorgia Meloni è “dispiaciuta” per come è andato l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky ma resta convinta che con gli Usa si debba discutere, anche in modo “franco”, per trovare soluzioni condivise, perchè dividere l’Occidente sarebbe un “errore”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata questa mattina a Londra, prima per un incontro bilaterale con il primo ministro Keir Starmer, poi per partecipare al summit dei leader sull’Ucraina, convocato a Lancaster House dallo stesso leader britannico. 🔗ildenaro.it

Borse europee in calo dopo dichiarazioni di Trump sui dazi, euro forte sul dollaro - Le Borse europee peggiorano, in scia a Wall Street, dopo le parole di Donald Trump sui dazi e gli effetti sul settore auto per il Canada. L'euro resta forte a 1,0914 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede l'1,3%. Milano cede l'1,3%. Male anche Londra (-0,9%), Parigi (-0,8%), Francoforte (-0,5%) e Madrid (-1%). In lieve rialzo i bond governativi. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 111 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,98 per cento. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Maga(ri) basta. Dopo i primi 100 giorni Trump II è il presidente meno amato della Storia Usa (di G. Belardelli); USA 2020: cosa è successo alle contee Obama-Obama-Trump?; «Il calo? Ne prendiamo atto. E ora basta personalismi»; Sondaggi, il reddito non basta: nuovo calo M5s (e Salvini sorride). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maga(ri) basta. Dopo i primi 100 giorni Trump II è il presidente meno amato della Storia Usa - Per un sondaggio Washington Post, Abc, Ipsos appena il 39% degli americani lo approva (Biden era al 52%). America First rischia di diventare America Alone. 🔗huffingtonpost.it

Trump perde consensi, l’economia è il suo tallone d’Achille: ecco cosa dicono i sondaggi - Trump registra un calo del consenso sulle politiche economiche, in un contesto in cui le preoccupazioni sembrano pesare di più. 🔗tag24.it

Calo netto nel gradimento di donald trump tra gli americani nei primi 100 giorni del suo mandato - Il consenso di Donald Trump scende al 39% nei primi 100 giorni, il livello più basso tra i presidenti degli Stati Uniti, con un netto calo rispetto a Joe Biden e al mandato precedente di Trump. 🔗gaeta.it