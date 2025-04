Consegnata pergamena a Daniele Fucini per i 100 anni dell’attività della Calzoleria Fucini

Consegnata pergamena a Daniele Fucini per i 100 anni dell’attività della Calzoleria Fucini.“Storico esercizio della nostra città, punto di riferimento per gli amanti dello stile e della moda. Attività della famiglia Fucini fondata da Alfredo nel 1925, portata avanti con impegno e dedicazione dapprima da Roberto, poi da Silvano ed oggi da Daniele, sinonimo di tradizione e qualità che ha contribuito ad accrescere l’immagine della città di Castiglion Fiorentino”.È questo il testo della pergamena Consegnata dal sindaco Mario Agnelli a Daniele Fucini, quarta generazione della Calzoleria Fucini, in occasione dei 100 anni di attività.Un secolo di vita diventando inconsapevolmente anche testimone di crescita e di sviluppo della Città Castiglionese.“Un grazie sentito a tutte quelle persone che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo. Lanazione.it - Consegnata pergamena a Daniele Fucini per i 100 anni dell’attività della Calzoleria Fucini Leggi su Lanazione.it Arezzo, 28 aprile 2025 –per i 100.“Storico esercizionostra città, punto di riferimento per gli amanti dello stile emoda. Attivitàfamigliafondata da Alfredo nel 1925, portata avanti con impegno e dedicazione dapprima da Roberto, poi da Silvano ed oggi da, sinonimo di tradizione e qualità che ha contribuito ad accrescere l’immaginecittà di Castiglion Fiorentino”.È questo il testodal sindaco Mario Agnelli a, quarta generazione, in occasione dei 100di attività.Un secolo di vita diventando inconsapevolmente anche testimone di crescita e di sviluppoCittà Castiglionese.“Un grazie sentito a tutte quelle persone che ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spiritual, la mostra a Napoli che celebra il genio di Pino Daniele - Una mostra che rende omaggio alla vita e alla carriera di Pino Daniele, artista che ha dato voce alla tradizione partenopea L'articolo Spiritual, la mostra a Napoli che celebra il genio di Pino Daniele proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Film su Pino Daniele, Napoli torna agli anni ’80 per le riprese di “Je so’ pazzo”: tutte le location - A Napoli si gira Je so' pazzo", il film su Pino Daniele. Set in tanti luoghi iconici della città, da piazza del Plebiscito, a via Caracciolo, da via Andrea D'Isernia a Salita Tasso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fabrizio Bosso e Seby Burgio omaggiano Pino Daniele al Teatro dei Sozofili di Modigliana - Nell’ambito della stagione teatrale a cura di Ater fondazione Fabrizio Bosso e Seby Burgio presentano il concerto-spettacolo "Il cielo è pieno di stelle", un omaggio a Pino Daniele da parte di una coppia del jazz italiano contemporaneo. I due musicisti, Bosso alla tromba e Burgio al pianoforte... 🔗forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Consegnata pergamena a Daniele Fucini per i 100 anni dell’attività della Calzoleria Fucini - “Storico esercizio della nostra città, punto di riferimento per gli amanti dello stile e della moda. Attività della famiglia Fucini fondata da Alfredo nel 1925, portata avanti con impegno e dedicazion ... 🔗lanazione.it