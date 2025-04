Today.it - Consegnare Hermès e Versace nelle case dei Vip: cosa comprano Ferragni e Marina Berlusconi

Ci sono rider e rider. Qualcuno ha pedalato chilometri sotto la pioggia, perun panino da pochi euro. Macittà italiane del turismo, e soprattutto a Milano e Roma, sta crescendo un'altra figura professionale: il rider del lusso. Non si viaggia in scooter o in bicicletta, ma su.