Consandolo4Portuense0Consandolo: Lesi, Frighi (30’st Hassan), Nicolasi (37’st Chahbouni), Brandolini, Bozzato, Trentini (35’st Rimondi), Liri, Giberti, Gentili, Colombani (10’st Nito), Colino (26’st Ambrosecchia). A disp: Kalogeropoulos, Bianconi, Rossi. All. Dirani.Portuense: Wangue, Dmytruck (1’st Schincaglia), Buriani, Sovrani, Gaiani, Di Domenico, Masu, Simeoni, Baglietti (30’st Biasini), Fantoni, Braghiroli. A disp: Cova, Izzo, Zappaterra, Omodela, Duò. All. Baiesi.Arbitro: Alex Domeniconi di Faenza.Marcatori: 16’pt Colombani, 25’pt Nicolasi, 32’pt Colino, 36’st Nito.Il derby salvezza lo porta a casa il Consandolo, che ha dominato in lungo e in largo, con un risultato più che eloquente. La sesta sconfitta consecutiva sprofonda la Portuense in zona retrocessione diretta, sebbene resti un barlume di speranza, ma deve vincere e sperare in un passo falso altrui, mentre il Consandolo ha fatto un grosso passo in avanti in classifica e può sperare nei playout. Sport.quotidiano.net - Consandolo domina il derby salvezza: Portuense sprofonda in zona retrocessione Leggi su Sport.quotidiano.net : Lesi, Frighi (30’st Hassan), Nicolasi (37’st Chahbouni), Brandolini, Bozzato, Trentini (35’st Rimondi), Liri, Giberti, Gentili, Colombani (10’st Nito), Colino (26’st Ambrosecchia). A disp: Kalogeropoulos, Bianconi, Rossi. All. Dirani.: Wangue, Dmytruck (1’st Schincaglia), Buriani, Sovrani, Gaiani, Di Domenico, Masu, Simeoni, Baglietti (30’st Biasini), Fantoni, Braghiroli. A disp: Cova, Izzo, Zappaterra, Omodela, Duò. All. Baiesi.Arbitro: Alex Domeniconi di Faenza.Marcatori: 16’pt Colombani, 25’pt Nicolasi, 32’pt Colino, 36’st Nito.Illo porta a casa il, che hato in lungo e in largo, con un risultato più che eloquente. La sesta sconfitta consecutivalaindiretta, sebbene resti un barlume di speranza, ma deve vincere e sperare in un passo falso altrui, mentre ilha fatto un grosso passo in avanti in classifica e può sperare nei playout.

