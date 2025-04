Congresso Ppe | l’alleanza segreta Italia-Germania che farà tremare Parigi

Congresso in una Valencia che oggi alle 12.31 è sprofondata, insieme a tutto il resto della penisola iberica, in un massiccio black out. Il caso vuole che nella stessa giornata la città ricordasse anche un tragico evento: esattamente sei mesi fa, infatti, la Dana si abbatteva sulla comunidad, causando morti e danni con cui ancora si fanno i conti.Per questo, inizialmente, si era ipotizzato di trasferire l`evento in un`altra città della Spagna, anche in considerazione delle annunciate proteste contro il presidente Carlos Mazòn, esponente dello stesso Partito popular. Nonostante tutto, e a dispetto delle difficoltà delle comunicazioni che si registrano fino a sera, l`appuntamento risulta comunque confermato.

