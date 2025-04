Congresso monito di Bonaccini | Lavorare per unire il partito É inutile demonizzare Fabbri

Congresso a Ferrara, il giorno dopo dovete fare come abbiamo fatto io ed Elly: Lavorare per unire il partito. E per costruire un’alternativa di governo a tutti i livelli serve una proposta politica basata su un programma credibile. Infine, pur considerandolo un avversario, è inutile e controproducente demonizzare Fabbri". È l’ultimo monito prima di tornare nella sua Campogalliano. Ma è un’indicazione chiara, inequivocabile. Stefano Bonaccini, dalla sua nuova prospettiva di parlamentare europeo, riesce comunque a parlare la lingua del territorio e a calarsi nella realtà faticosa della città estense (l’occasione è la festa del Pd al Barco, fortemente voluta in particolare dal consigliere comunale Matteo Proto). Una delle poche, in Emilia-Romagna, in cui il suo partito – il Pd – è saldamente all’opposizione da sei anni. Ilrestodelcarlino.it - Congresso, monito di Bonaccini: "Lavorare per unire il partito. É inutile demonizzare Fabbri" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Comunque vada ila Ferrara, il giorno dopo dovete fare come abbiamo fatto io ed Elly:peril. E per costruire un’alternativa di governo a tutti i livelli serve una proposta politica basata su un programma credibile. Infine, pur considerandolo un avversario, èe controproducente". È l’ultimoprima di tornare nella sua Campogalliano. Ma è un’indicazione chiara, inequivocabile. Stefano, dalla sua nuova prospettiva di parlamentare europeo, riesce comunque a parlare la lingua del territorio e a calarsi nella realtà faticosa della città estense (l’occasione è la festa del Pd al Barco, fortemente voluta in particolare dal consigliere comunale Matteo Proto). Una delle poche, in Emilia-Romagna, in cui il suo– il Pd – è saldamente all’opposizione da sei anni.

