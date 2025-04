Confindustria Nautica consiglio generale indica Piero Formenti presidente designato

Il consiglio generale di Confindustria Nautica, riunito oggi, ha indicato Piero Formenti quale presidente designato dell'associazione per il quadriennio 2025-2029. L'elezione sarà formalmente deliberata dall'assemblea dei soci, convocata per il prossimo 16 maggio in occasione del Satec, la storica convention di primavera che quest'anno si terrà a Rapallo.

