Confartigianato Lecco lancia un contest creativo per celebrare gli 80 anni di storia

contest per raccontare l'anima dell'artigianato lecchese attraverso parole, immagini e creazioni artistiche. È questa l'iniziativa con cui Confartigianato Imprese Lecco ha scelto di inaugurare le celebrazioni per il suo ottantesimo anniversario di fondazione, invitando tutta la comunità locale. Leccotoday.it - Confartigianato Lecco lancia un contest creativo per celebrare gli 80 anni di storia Leggi su Leccotoday.it Unper raccontare l'anima dell'artigianato lecchese attraverso parole, immagini e creazioni artistiche. È questa l'iniziativa con cuiImpreseha scelto di inaugurare le celebrazioni per il suo ottantesimoversario di fondazione, invitando tutta la comunità locale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Confartigianato Lecco lancia un contest creativo per celebrare gli 80 anni di storia - Un contest per raccontare l'anima dell'artigianato lecchese attraverso parole, immagini e creazioni artistiche. È questa l'iniziativa con cui Confartigianato Imprese Lecco ha scelto di inaugurare le celebrazioni per il suo ottantesimo anniversario di fondazione, invitando tutta la comunità locale... 🔗leccotoday.it

Enel lancia Innothon, il contest sull’intelligenza artificiale - Roma, 2 aprile 2025 – Coinvolgere giovani talenti che si affacciano al mondo del lavoro, nella ricerca delle migliori soluzioni di Intelligenza Artificiale per il mondo energetico. Enel lancia la nuova edizione di Innothon, il contest nato per sviluppare soluzioni basate sulla I.A. generativa attraverso challenges competitive che verranno pubblicate sul sito openinnovability.com. Il contest è rivolto agli studenti delle università italiane – compresi laureandi e neolaureati provvisti di documentazione per svolgere attività formativa/lavorativa in Italia –. 🔗quotidiano.net

Da "chill" a "brain rot", la parola giovanile: il Liceo Cutelli lancia il contest - Nuovi mondi e connessioni. Il linguaggio è vivo, materia che si plasma, adatta e a sua volta trasforma la realtà, dandone contorni coloriti, netti, a volta slabbrati, comunque sintomatici della percezione delle relazioni interpersonali, della società, di un sentire che cambia a ritmo di slang. E’... 🔗cataniatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Confartigianato Lecco lancia un contest creativo per celebrare gli 80 anni di storia; Confartigianato Imprese Lecco lancia il contest dell’80° di fondazione; Confartigianato Lecco lancia un contest creativo per celebrare gli 80 anni di storia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Confartigianato Imprese Lecco lancia il contest dell’80° di fondazione - LECCO – Il 2025 è un anno significativo per Confartigianato Imprese Lecco, che celebra gli 80 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1945. Anni di creatività, innovazione e tradizione che l’Associazione ... 🔗msn.com

Confartigianato Lecco lancia un contest creativo per celebrare gli 80 anni di storia - "Passione, emozioni, ricordi: racconta il tuo artigianato" coinvolgerà cittadini, imprese e scuole fino all'autunno 2025 ... 🔗leccotoday.it

Confartigianato. Silvia Dozio nominata vice presidente nazionale Movimento Donne Impresa - vicepresidente di Confartigianato Lecco fino al 2019, presidente della Categoria Moda e del Movimento Giovani Imprenditori, oltre a rappresentare l’artigianato all’interno della Giunta della ... 🔗lecconotizie.com