Concorso secondaria PNRR 2 | la prova del 5 maggio è facoltativa ma attenzione al punteggio

Concorso secondaria PNRR 2, bandito con DDG n. 30592024, prevede una prova suppletiva il 5 maggio 2025. L'esame, necessario dopo l'annullamento di un quesito nella sessione del 27 febbraio pomeriggio, consisterà in un unico quesito psicopedagogico da risolvere in 5 minuti. Ogni risposta esatta varrà 2 punti, mentre una risposta errata o non data

