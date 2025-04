Concorso DS in Campania prova da rifare per un guasto tecnico di 8 minuti

minuti, tanto è durato il guasto tecnico alla postazione di uno dei candidati alla prova scritta del Concorso dirigenti scolastici. Un tempo utile, secondo i giudici del TAR Campania, per annullare la prova e ordinarne la ripetizione.L'articolo Concorso DS in Campania, prova da rifare per un guasto tecnico di 8 minuti . Leggi su Orizzontescuola.it Otto, tanto è durato ilalla postazione di uno dei candidati allascritta deldirigenti scolastici. Un tempo utile, secondo i giudici del TAR, per annullare lae ordinarne la ripetizione.L'articoloDS indaper undi 8

