conclave sarà svelata oggi la data dell inizio

Inizia ufficialmente la grande marcia di avvicinamento all’avvio delin cuieletto il successore di Papa Francesco., lunedì mattina, alle 9 i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Se i primi incontri sembrano essere stati incentrati prevalentemente sull’organizzazione dei giorni successivi alla morte di Bergoglio (anche se complessivamente si sono registrati circa 70 interventi), ora si dovrebbe iniziare a entrare nel vivo delle discussioni. Primo nodo da sciogliere il giorno in cui ilavrà inizio., la primautile è il 5 maggioSecondo le regole bisogna procedere obbligatoriamente entro 20 giorni dalla morte del Pontefice. Tradotto, la deadline è quella del 10 maggio, la primautile il 5. La sensazione è che giàpotrebbe essere definito il giorno in cui i porporati entreranno nella Cappella Sistina.