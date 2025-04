Conclave quando inizia? Le possibili date l' annuncio in arrivo e i primi veri favoriti | Parolin come Ratzinger dopo Wojtyla

quando inizierà il. Leggo.it - Conclave, quando inizia? Le possibili date, l'annuncio in arrivo e i primi (veri) favoriti: «Parolin come Ratzinger dopo Wojtyla» Leggi su Leggo.it È passata una settimana dalla scomparsa di Papa Francesco, e due giorni dai funerali che hanno commosso Roma e il mondo, e la domanda ora è una soltanto:inizierà il.

Conclave 2025 quando inizia: chi raccoglierà l’eredità di Papa Francesco? Cardinali papabili tra progressisti e conservatori - Quando inizia il conclave? Conclusi i funerali di Papa Francesco, si apre la partita della successione. Filippini, italiani, africani: tra progressisti e conservatori, chi raccoglierà l'eredità di Ber ... 🔗msn.com

Quando inizia il conclave, come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa - Terminati i funerali di Papa Francesco, gli occhi sono puntati sul conclave: i cardinali elettori si riuniranno probabilmente a partire dal 5 o 6 maggio ... 🔗fanpage.it

Quando inizia il conclave: date, regole e cosa aspettarsi - Scopri quando inizia il Conclave 2025 dopo la morte di Papa Francesco, chi sono i 135 cardinali elettori e come funziona il processo di elezione del nuovo Pontefice che avverrà tra il 6 e il 10 maggio ... 🔗lifestyleblog.it