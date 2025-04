Conclave | prima votazione il 7 maggio pomeriggio

prima votazione, e quindi la prima fumata, ci sarà il 7 maggio pomeriggio. La mattina i cardinali parteciperanno alla messa 'Pro eligendo Pontefice', quindi nel pomeriggio l'ingresso in Sistina. Lo ha riferito in un briefing il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Quotidiano.net - Conclave: prima votazione il 7 maggio pomeriggio Leggi su Quotidiano.net La, e quindi lafumata, ci sarà il 7. La mattina i cardinali parteciperanno alla messa 'Pro eligendo Pontefice', quindi nell'ingresso in Sistina. Lo ha riferito in un briefing il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Conclave, le prime tensioni tra i cardinali. Zen contesta l'anticipo della prima riunione a porte chiuse: «Perché tanta fretta?» - La lettera della convocazione è arrivata ai quattro angoli del pianeta a tutti e 252 i cardinali, elettori e non elettori, e dava disposizioni precise per partecipare alla prima riunione delle...

Il Conclave inizia il 7 maggio. Ecco dove mangiano i cardinali prima della scelta del nuovo Papa - Panini al Caffè dei Papi, carciofi a La Taverna, carbonara da Marcantonio e gelato alla Latteria Giuliani: Roma a tavola nella vigilia del Conclave

Papa Francesco, le manovre prima del Conclave: i timori dei fedelissimi per lo spoils system, chi trema (e perché) - CITTÀ DEL VATICANO Se la degenza protratta del pontefice che sta lottando come un leone per debellare le infezioni ai polmoni ha reso più visibili le trame dei corvi e i conciliaboli...

