Conclave ora è ufficiale | quando inizierà

Conclave, ora è ufficiale: quando inizierà – Da giorni il Vaticano si muove nell’ombra, con discrezione e rigore, per organizzare l’evento che deciderà chi sarà il prossimo successore di Pietro. La Cappella Sistina, gioiello di arte e fede, è stata chiusa ai visitatori. Le grandi porte si serrano: la storia si appresta a voltare pagina. ( dopo le foto) Il verdetto atteso da milioni di fedeli nel mondo arriverà dopo una serie di votazioni, racchiuse da un rituale antico e immutabile, custodito gelosamente nel cuore della Chiesa cattolica. Solo stamattina è arrivata l’ufficialità: l’assemblea dei cardinali elettori inizierà mercoledì 7 maggio. La notizia, confermata dal direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni, è stata preceduta da indiscrezioni che avevano già acceso la curiosità dei media di mezzo mondo. Tvzap.it - Conclave, ora è ufficiale: quando inizierà Leggi su Tvzap.it , ora è– Da giorni il Vaticano si muove nell’ombra, con discrezione e rigore, per organizzare l’evento che deciderà chi sarà il prossimo successore di Pietro. La Cappella Sistina, gioiello di arte e fede, è stata chiusa ai visitatori. Le grandi porte si serrano: la storia si appresta a voltare pagina. ( dopo le foto) Il verdetto atteso da milioni di fedeli nel mondo arriverà dopo una serie di votazioni, racchiuse da un rituale antico e immutabile, custodito gelosamente nel cuore della Chiesa cattolica. Solo stamattina è arrivata l’ufficialità: l’assemblea dei cardinali elettorimercoledì 7 maggio. La notizia, confermata dal direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni, è stata preceduta da indiscrezioni che avevano già acceso la curiosità dei media di mezzo mondo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

E’ ufficiale: il Conclave inizierà il 7 maggio. Il più breve durò 10 ore, il più lungo 2 anni - Inizierà il 7 maggio il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Lo ha riferito il portavoce vaticano spiegando che stamani alla quinta Congregazione generale erano presenti oltre 180 cardinali. Gli elettori sono poco più di un centinaio. Ventidue gli interventi. I cardinali si sono riuniti oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale ed hanno ufficializzato la data. I porporati sono arrivati oggi a Roma da tutto il mondo. 🔗secoloditalia.it

Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio - La congregazione dei cardinali ha deciso: il Conclave per eleggere il successore di papa Francesco inizierà il 7 maggio. Quando inizia il Conclave A farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una... 🔗romatoday.it

Il Conclave per eleggere il nuovo Papa inizierà mercoledì 7 maggio | Dai cardinali nessuna delibera sul caso Becciu - Dal 28 aprile chiude al pubblico della Cappella Sistina. Tagle, Mamberti e Marx sorteggiati per coadiuvare il camerlengo 🔗tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Papa Francesco, le news verso il Conclave. C’è la data ufficiale: inizierà il 7 maggio; Il Conclave inizierà il 7 maggio. Ufficiale la data; Conclave: comunicata la data ufficiale dell'inizio; Il conclave comincia il 7 maggio: come funziona l'elezione del nuovo papa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia