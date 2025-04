Conclave oggi nuova congregazione dei cardinali per decidere la data di inizio | “C’è atmosfera amabile”

oggi, lunedì 28 aprile, i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Gli incontri dei giorni scorsi sono stati incentrati sull'organizzazione dei riti per la morte di Papa Francesco, ora invece dovrebbero iniziare le discussioni sul Conclave e su quando avrà inizio la votazione per l'elezione del successore di Bergoglio. Leggi su Fanpage.it Nella mattinata di, lunedì 28 aprile, isi rivedranno per unagenerale in Vaticano. Gli incontri dei giorni scorsi sono stati incentrati sull'organizzazione dei riti per la morte di Papa Francesco, ora invece dovrebbero iniziare le discussioni sule su quando avràla votazione per l'elezione del successore di Bergoglio.

