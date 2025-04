Conclave | lunedì 5 maggio su Sky e NOW

Conclave: lunedì 5 maggio su Sky e NOWIn corrispondenza con l’inizio del Conclave che ha il compito di scegliere il successore di Papa Francesco al soglio pontificio, arriva su Sky Cinema in prima TV il film del momento, vincitore dell’Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film, Conclave (leggi la recensione), in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Ricco di tensione e intriso di tradizione, Conclave è uno sguardo inedito e illuminante sui meccanismi interni della Chiesa cattolica, oltre che un thriller avvincente con un mistero al centro. Basato sull’acclamato bestseller di Robert Harris e sceneggiato dal vincitore del Golden Globe e del premio Oscar® Peter Straughan, il film è diretto dal regista premio Oscar® Edward Berger e vede nel cast Ralph Fiennes (candidato all’Oscar® come Miglior Attore Protagonista) che interpreta il cardinale Thomas Lawrence, decano del collegio cardinalizio, mentre svolge il suo tradizionale compito di gestire il Conclave. Leggi su Cinefilos.it su Sky e NOWIn corrispondenza con l’inizio delche ha il compito di scegliere il successore di Papa Francesco al soglio pontificio, arriva su Sky Cinema in prima TV il film del momento, vincitore dell’Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film,(leggi la recensione), in ondaalle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Ricco di tensione e intriso di tradizione,è uno sguardo inedito e illuminante sui meccanismi interni della Chiesa cattolica, oltre che un thriller avvincente con un mistero al centro. Basato sull’acclamato bestseller di Robert Harris e sceneggiato dal vincitore del Golden Globe e del premio Oscar® Peter Straughan, il film è diretto dal regista premio Oscar® Edward Berger e vede nel cast Ralph Fiennes (candidato all’Oscar® come Miglior Attore Protagonista) che interpreta il cardinale Thomas Lawrence, decano del collegio cardinalizio, mentre svolge il suo tradizionale compito di gestire il

