Conclave la recensione del film con Ralph Fiennes

Ralph Fiennes guida l'elezione del nuovo pontefice in un thriller tesissimo e coinvolgente. La recensione Vanityfair.it - Conclave, la recensione del film con Ralph Fiennes Leggi su Vanityfair.it È morto il Papa, se ne fa un altro: sì, ma quale?guida l'elezione del nuovo pontefice in un thriller tesissimo e coinvolgente. La

Conclave, è boom di streaming: tutti vogliono guardare il film con Ralph Fiennes dopo la morte del Papa - L'improvvisa scomparsa di Papa Francesco ha spinto milioni di spettatori a riscoprire il film di Edward Berger con Ralph Fiennes e Stanley Tucci. In crescita anche I due Papi su Netflix. Dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il film Conclave ha registrato un'impennata di ascolti in streaming. La pellicola, disponibile su Prime Video, racconta proprio le dinamiche segrete dietro l'elezione del nuovo Papa e ha conquistato quasi 7 milioni di minuti visualizzati in un solo giorno. 🔗movieplayer.it

