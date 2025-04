Conclave la prima fumata il 7 maggio pomeriggio

A partire dal 5 maggio, primo giorno dopo i novendiali, ogni occasione sarebbe stata buona per dare inizio al rito. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave

