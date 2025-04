Conclave inizia il 7 maggio ecco come si elegge il nuovo Papa

Conclave per l’elezione del Papa inizierà mercoledì 7 maggio. Il primo voto e la conseguente prima fumata si svolgeranno nel pomeriggio. Servizio di Nicola Ferrante Conclave inizia il 7 maggio, ecco come si elegge il nuovo Papa TG2000. Tv2000.it - Conclave inizia il 7 maggio, ecco come si elegge il nuovo Papa Leggi su Tv2000.it Ilper l’elezione delinizierà mercoledì 7. Il primo voto e la conseguente prima fumata si svolgeranno nel pomeriggio. Servizio di Nicola Ferranteil 7siilTG2000.

Su questo argomento da altre fonti

Il Conclave inizia il 7 maggio: la data decisa dai cardinali riuniti in congregazione - Habemus data: il 7 maggio inizia il Conclave per decidere il nuovo Pontefice. A riferirlo è la Reuters. Mentre centinaia di fedeli continuano a rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore questa mattina, alle 9, i cardinali si sono riuniti in Vaticano per una nuova Congregazione Generale. In base all’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che disciplina il periodo successivo alla morte di un Pontefice, il conclave può iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. 🔗open.online

Il Conclave inizia il 7 maggio. Ecco dove mangiano i cardinali prima della scelta del nuovo Papa - Panini al Caffè dei Papi, carciofi a La Taverna, carbonara da Marcantonio e gelato alla Latteria Giuliani: Roma a tavola nella vigilia del Conclave 🔗gamberorosso.it

Il Conclave Inizia il 7 Maggio: la Prima Votazione nel Pomeriggio. - Con la scomparsa di Papa Francesco si presenta la necessità di eleggere il nuovo Vescovo di Roma. Sono trascorsi sette giorni dalla dipartita di Jorge Bergoglio. Il Santo Padre si è spento all’età di 88 anni, in seguito ad un progressivo peggioramento delle condizioni di salute. Una notizia che ha sconvolto il mondo intero, in [...] 🔗mondouomo.it

Se ne parla anche su altri siti

Il 7 maggio l’inizio del Conclave; Il conclave inizierà il 7 maggio; Il Conclave inizia il 7 maggio, da oggi chiusa la Cappella Sistina. Becciu verso il passo indietro - Il Giubileo della disabilità, in tanti a Santa Maria Maggiore; Decisa la data del Conclave: il 7 maggio inizia la riunione per l'elezione del nuovo Papa. Come funziona. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Conclave inizia il 7 maggio. Da oggi chiusa la Cappella Sistina. Becciu verso il passo indietro - Cardinale Reina: "Non è il tempo di equilibrismi o rivalse" "Non può essere, questo, il tempo di equilibrismi, tattiche, prudenze, il tempo che asseconda l'istinto di tornare indietro, o peggio, di ri ... 🔗msn.com

Il Conclave inizia mercoledì 7 maggio, prima votazione e prima fumata. Il card. Parolin dirige le operazioni - La mattina i cardinali parteciperanno alla messa 'Pro eligendo Pontefice', quindi nel pomeriggio l'ingresso in Sistina ... 🔗blitzquotidiano.it

Il Conclave inizia mercoledì 7 maggio, come funziona l'elezione del Papa e chi sono i cardinali favoriti - Mercoledì 7 maggio inizia il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco: date, funzionamento, curiosità sulla durata e candidati favoriti ... 🔗virgilio.it